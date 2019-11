Agenția Spațială Europeană a votat un buget record de 14,4 miliarde de euro Cele 22 de țari membre ale Agenției Spațiale Europene au votat joi un buget de 14,4 miliarde de euro pentru a finanța noile programe pentru o durata de cinci ani, o suma record, a anunțat la Sevilia directorul general Ian Wörner, relateaza AFP.

&"Este un pas gigant pentru Europa&", a spus pentru AFP Jean-Yves Le Gall, președintele CNES, agenția spațiala franceza. Suma este mai mare decât cea inițiala propusa statelor membre (14,3 miliarde de euro).

Acest buget, care va finanța noile programe spațiale pentru cinci ani, a atins o suma fara precedent de la fondarea organizației…

