- Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (APCSP) a anunțat ca in ajunul sarbatorilor de iarna un magazin din Chișinau a dus in eroare mai mulți clienți prin oferirea cadourilor la procurarea produselor sale, insa acest cadou nu se oferea dupa achitarea cumparaturii.

- Un inalt oficial suedez a demisionat dupa ce a fost amplu criticat ca a mers in vacanța in Insulele Canare de Craciun in pofida recomandarilor agenției pe care o conducea, relateaza Euronews . Dan Eliasson, directorul general al Agenției pentru situații de intervenție a Suediei, a calatorit in insulele…

- Agentia pentru Protectia Mediului Brasov anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de emitere a autorizatiei integrate de mediu pentru SC BRAVCOD SRL pentru activitațile desfasurate la punctul de lucru din jud. Brasov, loc. Codlea, extravilan, soseaua Codlea – Sibiu, km 3, Ferma 1. Decizia a…

- Fermierii pot depune la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), in perioada 2 – 31 decembrie 2020, cererile de acord pentru finantare aferente schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura pentru anul 2021. Potrivit unui comunicat al APIA,…

- Agentia de Recuperare a Bunurilor Infractionale (ARBI) din cadrul CNA anunta ca a aplicat sechestru pe bunuri in valoare de circa 12 000 000 de lei in cadrul unei cauze penale, aflate in gestiunea Procuraturii municipiului Chisinau. Dosarul vizeaza evaziunea fiscala, comisa de catre o importanta companie…

- PodcasturiReduceri: Cum sa nu cadeți in plasa comercianților Mulți agenți economici ofera reduceri fabuloase doar pentru a-și vinde marfa. La prima vedere, aceasta inițiativa este benefica pentru cumparatori, insa reprezentanții Agentiei pentru Protectia Consumatorilor si Supravegherea Pietei atentioneaza:…

- PodcasturiPerioada reducerilor: Ce se ascunde in spatele promoțiilor Unele produse atrag cumparatorii cu reduceri de 20, 50 sau chiar 80 de procente. Mulți agenți economici ofera reduceri fabuloase la stocurile doar pentru a-și vinde marfa. La prima vedere, aceasta inițiativa este benefica pentru…

- Și-a cumparat un telefon nou, dar nu a putut sa se bucure prea mult de el, fiindca s-a defectat. Mai mult, cumparatorul risca sa ramana și fara telefon, și fara bani. Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței anunța ca a fost sesizata de catre un consumator din Chișinau vizavi…