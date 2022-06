Stiri pe aceeasi tema

- Consumul de droguri in randul tinerilor care frecventeaza medii recreationale este "de cel putin doua ori mai mare" fata de cel constatat in cadrul populatiei generale, releva un studiu realizat de Agentia Nationala Antidrog (ANA) in 2021 privind consumul de droguri in randul tinerilor (15-34 de…

- Cu cortul, foaia și pixul! Așa fac autoritațile prevenție in cazul consumului de droguri. Ca acum 20 de ani, spun specialiștii, și explica astfel creșterea consumului, mai ales printre tineri.

- Avand in vedere ca se apropie vacanța de vara, polițiștii de la structura de prevenire a criminalitații i-au așteptat pe tinerii din municipiul Targoviște, in Parcul Chindia, unde s-a desfașurat cea de-a cincea ediție a activitații ”Dam like in parc”, dedicata elevilor de gimnaziu și liceu. Obiectivul…

- In Parcul Chindia, ”Dam like in parc”,activitate pentru siguranța tinerilor in mediul online, avand in vedere ca se apropie vacanța de vara, polițiștii de la structura de prevenire a criminalitații i-au așteptat pe tinerii din municipiul Targoviște, in Parc, unde s-a desfașurat cea de-a cincea ediție…

- Medicul psihiatru Eugen Hriscu de la Clinica Aliat, specializata in dependențe, a reacționat dupa ce doi tineri au murit din cauza consumului de stupefiante la festivalul Saga, care a avut loc la final de saptamana in București. Acesta acuza autoritațile ca nu fac decat „operații cosmetice de PR”, in…

- La cea de-a doua zi de SAGA Festival au participat peste 30.000 de persoane pe Arena Naționala, iar dintre acesta 39 au avut probleme medicale, 5 fiind transportate la spital in urma consumului de droguri, au declarat pentru G4Media.ro surse polițienești. Potrivit acstora, au fost deschise 52 de dosare…

