Orasul olandez Amsterdam a fost desemnat de Consiliul Uniunii Europene pentru a gazdui sediul Agentiei Europene a Medicamentului (AEM) in contextul iesirii Marii Britanii din UE. Amsterdam si Milano au obtinut un numar egal de voturi in a treia runda. Desemnarea castigatorului s-a realizat prin tragere la sorti,

„Nu s-a mers pe o negociere politica, ci pe o chestie inacceptabila. Nu s-a tranșat nici macar prin vot, pentru ca, in final - și in cazul Agenției pentru Medicamente și in cazul Autoritații Bancare Europene –, s-a ajuns la o situație in care erau doua orașe cu același numar…