Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a retras acreditarea mai multor inspectori ai Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) insarcinati cu monitorizarea programului sau nuclear, a transmis sambata acest organism al ONU, condamnand o miscare „fara precedent".

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, a avertizat luni ca agentia nucleara a ONU si-ar putea vedea afectata functionarea in termen de o luna daca tarile membre nu-si platesc contributiile restante, transmite EFE, preluata

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a anuntat, vineri, ca nu au fost depistate dispozitive explozive la Centrala nucleara Zaporojie, aflata in sud-estul Ucrainei, dar controlata de armata rusa, scrie Mediafax."Nu au fost observate mine sau alte substante explozive. Echipele au primit…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a transmis joi, 20 iulie, ca inca nu a obtinut din partea Rusiei accesul pe acoperisurile unitatilor centralei nucleare Zaporojie, unde Ucraina sustine ca trupele ruse ar fi amplasat mine sau explozivi, relateaza AFP. In urma declaratiilor de acest…

- Sute de protestatari au ieșit sambata pe strazile din Seul in timpul unei vizite in Coreea de Sud a șefului organismului de supraveghere nucleara al ONU, cu scopul de a calma temerile legate de planul Japoniei de a deversa apa radioactiva tratata de la centrala Fukushima, afectata de tsunami. Rafael…

- Vizita șefului AIEA, Rafael Grossi, in Coreea de Sud, a adus proteste fața de situația de la centrala japoneza nucleara de la Fukushima, potrivit Reuters. Sute de protestatari au ieșit sambata pe strazile din Seul, in timpul unei vizite in Coreea de Sud a șefului organului de paza al activitaților…

- Un consilier de rang inalt al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski l-a criticat dur pe șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA) pentru modul in care acesta gestioneaza riscurile de la centrala nucleara Zaporojie.

- Mihailo Podoliak, inalt consilier al președintelui Volodimir Zelenski, il critica dur pe Rafael Grossi, șeful Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) pentru modul in care gestioneaza situatia fragila de la centrala nucleara din Zaporojie, aflata din primele zile ale invaziei sub controlul…