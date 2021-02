Agenția Europeană pentru Medicamente a aprobat tratamentul anti-Covid al Regeneron Agenția Europeana pentru Medicamente a anunțat vineri ca a finalizat evaluarea terapiei anti-Covid dezvoltata de compania americana Regeneron și ca aceasta poate fi folosita pentru tratarea pacienților infectați cu coronavirusul in anumite condiții, informeaza hotnews . „Agenția a concluzionat ca respectiva combinație cunoscuta sub denumirea REGN-COV2 poate fi folosita pentru tratarea pacienților confirmați cu COVID-19 care nu au nevoie de oxigenare suplimentara și care sunt in pericol sa dezvolte forme severe ale COVID-19”, a anunțat EMA intr-un comunicat . Agenția a afirmat, de asemenea, ca… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

