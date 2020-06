Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a recomandat joi autorizarea unei "puneri pe piata conditionate" a antiviralului Remdesivir la nivelul Uniunii Europene, pentru pacientii bolnavi de Covid-19, scrie Agerpres, preluand AFP si Reuters.

- Agentia americana pentru alimente si medicamente (FDA) a acordat companiei de bio-farmaceutice Gilead Sciences autorizatia de utilizare a medicamentului sau antiviral experimental remdesivir, remediu ce scurteaza durata de refacere a pacientilor infectati cu COVID-19, informeaza AFP si Reuters.

