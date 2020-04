Agentia de turism online eSky a inregistrat o cifra de afaceri de 7,4 milioane de euro in Romania in 2019, in crestere cu 27,5 % fata de anul 2018, cand a raportat afaceri de 5,8 milioane euro, arata un comunicat al companiei, potrivit news.ro.

Compania a inregistrat la nivelul anului trecut "o cifra de afaceri pe 2019 in valoare de 7,4 milioane de euro, la o valoare totala tranzactionata de 45,5 milioane de euro, cu 23% mai mare fata de cea din 2018", arata comunicatul.

De asemenea, la nivel global, eSky a avut in 2019 o valoare totala tranzactionata de 505,7 milioane de euro,…