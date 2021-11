Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca au fost autorizați la plata, pana la 1 noiembrie, peste 620.000 de fermieri (81,4% din totalul celor eligibili) in cadrul Campaniei de plati in avans pentru anul 2021, valoarea sumei alocate fiind de peste 900 milioane de lei.…

