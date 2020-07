Stiri pe aceeasi tema

- Stefan Cosmin Pana, agent sef in cadrul Serviciului Rutier al IPJ Arad, a fost arestat preventiv pentru trafic de droguri, potrivit Agerpres.Procurorii DIICOT au dispus vineri retinerea polițistului pentru 24 de ore, iar Tribunalul Arad a dispus astazi arestarea preventiva a acestuia pentru o perioada…

- Un politist de la Serviciul Rutier al Politiei Judetene Arad a fost arestat preventiv pentru trafic de droguri de risc in forma agravanta dupa ce, in urma unei perchezitii facute la locuinta sa intr-un alt dosar, a fost gasita o cultura de cannabis. Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Arad…

- Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Arad au dispus vineri retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc in forma agravanta, mentioneaza DIICOT. In cauza s-a stabilit faptul ca, in perioada aprilie - iunie, inculpatul impreuna…

- Stefan Cosmin Pana, agent sef in cadrul Serviciului Rutier al IPJ Arad, a fost arestat preventiv pentru trafic de droguri, potrivit unui comunicat al DIICOT, transmis, sambata, AGERPRES. Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Arad au dispus vineri retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului…

- bull; Infractiunea de care este acuzat politistul este de trafic de droguri de risc in forma agravantaProcurorii DIICOT Arad au decis retinerea pentru 24 de ore a unui agent sef din cadrul Serviciului Rutier al IPJ Arad. Azi, Tribunalul Arad a hotarat sa emita mandat de arestare preventiva pe numele…

- Procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Pitești au dispus reținerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului T.Ș.A., pentru savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc in forma continuata. In cauza s-a stabilit faptul ca, in perioada mai – iunie 2020, inculpatul a comercializat…

- Suportul de specialitate a fost asigurat de catre Directia Operatiuni Speciale.Procurorii D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Pitesti au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului T.S.A., pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc in forma continuata. In cauza s a…

- Trei inculpati au fost retinuti pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc.La data de 17.06.2020, procurorii DIICOT ndash; Biroul Teritorial Arad au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor U.D.M., S.C.D. si N.D.D. , pentru savarsirea infractiunii de trafic de…