Agenda MAE de luni, 2 martie

- Investigație epidemiologica in jud. Gorj #Covid-19 Foto: Catalin Radu. Un singur caz de infectare cu coronavirus a fost confirmat, pâna în prezent, în România si, în aceste conditii, nu se poate vorbi despre o epidemie, se arata în cel mai recent buletin informativ…

- Decizia pentru organizarea unui congres de fuziune in luna iulie va fi luata in Comitetul politic al USR și in Consiliul Național al PLUS, care vor avea loc pe 8 februarie, in București. In cursul lunii februarie, filialele USR și PLUS urmeaza sa iși desemneze de comun acord candidații comuni ai…

- In ziua nașterii poetului național Mihai Eminescu, zi declarata „Ziua Culturii Naționale”, instituțiile de cultura din Brașov marcheaza momentul prin o serie de evenimente menite sa-l omagieze pe poetul de la a carui nastere se implinesc 170 de ani. Proiectele culturale marcheaza și implinirea a 30…

- In ediția de pranz a emisiunii "Adriana Nedelea AL FIX" a fost analizat un nou scandal in trafic, de data aceasta in Vaslui, cu purtatorul de cuvant al Societații Transurb Vaslui și purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vaslui. Nici nu s-au stins ecourile incidentului din…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti "a ponegrit tehnologia chineza 5G fara temei", a afirmat purtatorul de cuvant al Ambasadei Chinei la Bucuresti, Tang Fujian, intr-un comunicat transmis marti, remis agerpres.ro. Potrivit sursei citate, vineri, ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, "a facut o…

- Documente atasate: Dobrovolschi Madalina Dobrovolschi a demisionat din funcția de purtator de cuvant al președintelui Klaus Iohannis, dupa ce a deținut poziția timp de 3 ani. Madalina Dobrovolschi a fost numita purtator de cuvant al președintelui Klaus Iohannis in august 2016.Madalina Dobrovolschi…