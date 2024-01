Stiri pe aceeasi tema

- Anul trecut, China si Rusia au schimbat bunuri si servicii in valoare de 240,1 miliarde de dolari, in crestere cu 26,3% pe un an, potrivit autoritatilor vamale chineze.Beijingul si Moscova isi stabilisera obiectivul anual la 200 de miliarde de dolari, ceea ce era deja un record.China si Rusia si-au…

- Companiile legate de fostul președinte republican al SUA Donald Trump au primit cel puțin 7,8 milioane de dolari in plați externe din partea a 20 de țari in timpul celor patru ani petrecuți de acesta la Casa Alba, au anunțat joi, 4 ianuarie, parlamentarii democrați dintr-o comisie de ancheta a Congresului…

- In prima sa vizita in tara din Asia de Sud-Est, CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, a declarat ca compania vede Vietnamul drept casa sa si si-a afirmat planurile de a infiinta un centru in tara. ”Baza va fi pentru atragerea de talente din intreaga lume pentru a contribui la dezvoltarea ecosistemului de semiconductori…

- Cate conflicte internaționale poate gestiona concomitent o super-putere? Administrația Biden incearca acum sa gestioneze razboaie in Orientul Mijlociu și Europa, pregatindu-se totodata pentru o agravare a tensiunilor dintre China și Taiwan, scrie The Financial Times, conform Rador Radio Romania.Toate…

- Statele Unite ar primi inapoi orice urs panda gigant pe care China decide sa il trimita, a declarat, joi, purtatorul de cuvant al Casei Albe, dupa ce președintele chinez Xi Jinping a lasat sa se ințeleaga ca ar putea sa returneze o parte dintre urși in se

- Președintele american Joe Biden și liderul chinez Xi Jinping vor avea o intilnire fața in fața saptamina viitoare. Aceasta va avea loc pe 15 noiembrie, la San Francisco. Despre aceasta relateaza RBC-Ucraina cu referire la Casa Alba. Administrația Biden noteaza ca cei doi lideri vor discuta despre relațiile…

- Presedintele american Joe Biden se va intalni cu omologul sau chinez Xi Jinping miercuri, 15 noiembrie, in „regiunea San Francisco”, au confirmat importanti oficiali americani sub rezerva anonimatului, relateaza AFP. „Scopul nostru va fi sa incercam sa luam masuri care sa stabilizeze relatia intre Statele…