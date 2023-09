Evenimentele de mare anvergura aduc in prim-plan cele mai remarcabile inovații la nivel mondial, captivand milioane de pasionați din fiecare colț al planetei. Aceste adunari nu sunt frecventate doar de marci cu renume internațional, ci și de branduri in ascensiune care iși prezinta noutațile publicului larg. Printre expozanți se numara și KIVI , un actor de seama in sfera televizoarelor inteligente, care a intrat de curand pe piața ***. Pentru 2024, KIVI are pregatite anunțuri de impact pentru lumea tech.