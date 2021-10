After-school-urile vor fi închise timp de două săptămâni, începând de luni Comitetul Național pentru Situații de Urgența a decis vineri ca, odata cu intrarea in vacanța de doua saptamani pentru toți elevii, se vor inchide și unitațile de tip after-school, incepand de luni, 25 octombrie. Decizia CNSU: 8. (2) Se propune suspendarea activitaților cu prezența fizica la nivelul tuturor unitaților sau operatorilor economici care desfașoara activitați tip after-school, in perioada 25.10.2021-05.11.2021. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a decis sa abiliteze Ministerul Educației sa emita ordinul de ministru pentru modificarea structurii anului școlar 2021-2022, astfel… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

