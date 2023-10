Stiri pe aceeasi tema

- Africa de Sud, campioana mondiala en-titre, s-a calificat dramatic sambata seara in finala Cupei Mondiale de rugby din Franta, dupa ce a invins in semifinala Anglia cu scorul de 16-15 (6-12), pe Stade de France din Saint-Denis, informeaza Agerpres.

- Anglia și Africa de Sud se vor intalni sambata in a doua semifinala a Cupei Mondiale de rugby din Franța. Partida va avea loc pe Stade de France din Saint Denis (Paris) și va incepe la ora 22:00.

- Noua Zeelanda și Argentina se vor intalni vineri in prima semifinala a Cupei Mondiale de rugby din Franța. Partida va avea loc pe Stade de France din Saint Denis (Paris) și va incepe la ora 22:00.

- Reprezentativa Africii de Sud. detinatoarea titlului, a invins selectionata Frantei, duminica seara, pe Stade de France, scor 29-28, si s-a calificat in semifinalele Cupei Mondiale de rugby. In semifinale, Africa de Sud va intalni Anglia, care a trecut de Fiji, scor 30-24. In cealalta…

- Reprezentativa Africii de Sud. detinatoarea titlului, a invins selectionata Frantei, duminica seara, pe Stade de France, scor 29-28, si s-a calificat in semifinalele Cupei Mondiale de rugby, informeaza News.ro.In semifinale, Africa de Sud va intalni Anglia, care a trecut de Fiji, scor 30-24.…

- Mai mulți angajați din industria turismului anunța proteste in luna octombrie. Euronews.com a realizat o lista cu țarile unde angajații din aeroporturi vor fi in greva. Franța: Zboruri anulate de la Paris și Marsilia Autoritatea aviației civile din Franța a cerut companiilor aeriene sa anuleze vineri,…

- Reprezentativa Irlandei a castigat Grupa B a Cupei Mondiale de rugby din Franta, dupa ce a invins echipa Scotiei cu scorul de 36-14 (26-0), sambata seara, pe Stade de France din Saint-Denis, in ultimul lor meci din grupa Romaniei, anunța Agerpres.Ocupanta primului loc in ierarhia mondiala s-a impus…

- Sud-africanul Jaco Peyper va arbitra partida de deschidere a Cupei Mondiale de rugby 2023, pe 8 septembrie, pe Stade de France din Saint-Denis, intre selectionatele Frantei, gazda competitiei, si Noii Zeelande, din cadrul Grupei A, a anuntat, marti, World Rugby, instanta conducatoare a sportului cu…