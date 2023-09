Africa de Sud și Romania se infrunta duminica, de la ora 16:00, in al doilea meci al grupei B de la Cupa Mondiala de rugby. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport 3 și Digi Sport 2. Romania le va mai avea adversare in grupa B de la Cupa Mondiala pe Scoția (30 septembrie, ora 22:00) și Tonga (8 octombrie, ora 18:45)Obiectivul realist al „stejarilor” este evitarea ultimei poziții in grupa. ...