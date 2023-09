Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe regiuni ale Greciei, lovite in vara de incendiile de vegetație, se confrunta acum cu ploi torențiale și cu inundații.Ploile torențiale au inundat case și drumuri din Grecia, iar un barbat a murit dupa ce un zid s-a prabușit din cauza vremii nefavorabile, au anunțat marți pompierii, conform…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a declarat miercuri ca, daca se confirma ca in Gabon a avut loc o lovitura de stat, atunci aceasta evolutie va spori instabilitatea din regiune, transmite Reuters, citata de Agerpres.

- Un nou video cu liderul mercenarilor rusi Wagner, Evgheni Prigojin, a aparut pe internet, la aproximativ doua luni dupa revolta sa de scurta durata impotriva Kremlinului, informeaza DPA si Reuters.

- Norvegia are parte de cele mai grave inundații din ultimele decenii, apa maturand totul in cale și perturband diverse activitați. Videoclipurile filmate in Hemsedal arata diverse obiecte mari și structuri sparte care au fost maturate de curgerea rapida a unui rau umflat marți (8 august), cand Norvegia…

- Norvegia a evacuat miercuri mii de persoane, dupa ce raurile s-au umflat pana la cel mai inalt nivel din ultimii 50 de ani, iar case si intreprinderi au fost scufundate sau maturate de alunecari de teren, relateaza Reuters, porivit presei romane .

- Ministerul telecomunicatiilor din Irak a declarat ca a blocat aplicatia de mesagerie Telegram din motive de securitate nationala si pentru a pastra integritatea datelor personale ale utilizatorilor, pe care a spus ca aplicatia le-a gestionat gresit, transmite Reuters.Aplicatia este utilizata…

- Entitatile eligibile din Romania trebuie sa se pregateasca pentru urmatorul apel de propuneri pentru proiecte la scara larga sub Fondul de Inovare, care va fi lansat la sfarsitul anului, cu un buget majorat de 4 miliarde de euro, a anuntat, vineri, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP), conform…

- Un nigerian a cantat peste 200 de ore, un altul a reusit sa realizeze un live de 100 de ore pe Instagram, in timp ce tentativa unei maseuze de a-si practica meseria timp de 75 de ore s-a incheiat cu un esec din cauza epuizarii. Ei se numara printre cei peste o duzina de nigerieni care isi propun sa…