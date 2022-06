Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii a anuntat marti ca rachetele sale au lovit un aerodrom din apropierea orasului-port ucrainean Odesa, ca represalii la atacul efectuat cu o zi inainte de fortele ucrainene asupra platformelor de foraj de hidrocarburi Cernomorneftegaz din Marea Neagra, au relatat agentiile…

- Un depozit de alimente din portul Odesa de la Marea Neagra a fost distrus luni intr-un atac cu rachete rusești, dar niciun civil nu a fost ucis, a declarat armata ucraineana, potrivit Reuters. Comandamentul operațional „Sud” a declarat ca forțele ruse au tras 14 rachete asupra sudului Ucrainei in timpul…

- Comandamentul Operațional „Sud” al armatei ucrainene a declarat ca forțele ruse au tras 14 rachete in sudul Ucrainei in timpul unui atac de trei ore „intr-o furie neputincioasa fața de succesele trupelor noastre”. Printre obiectivele lovite de soldații ruși se numara și depozitul de alimente al orașulu…

- Procesul de „integrare” a regiunii ocupate Herson, din sudul Ucrainei, de catre Rusia este in curs de desfașurare, a susținut joi, 9 iunie, liderul desemnat de Moscova in regiune, citat de CNN . „Suntem siguri ca Rusia este cu noi și suntem cu Rusia pentru totdeauna. Integrarea a inceput și va continua…

- Insula Serpilor are in acest moment o extrem de importanta valoare militara si strategica pentru Rusia, mai ales dupa scufundarea crucisatorului Moscova, care asigura inclusiv o umbrela de protectie antiaeriana a flotei ruse din Marea Neagra. In lipsa acestei nave, daca rusii vor reusi sa-si instaleze…

- „Luptele continua pe insula Zmiinyi, cunoscuta și sub numele de Insula Șerpilor, Rusia incercand in mod repetat sa iși consolideze garnizoana expusa aflata acolo. Ucraina a lovit cu succes apararea aeriana rusa și navele de aprovizionare cu drone Bayraktar. Navele de reaprovizionare ale Rusiei au o…

- Dupa atacurile aeriene ale forțelor rusești asupra orașului portuar ucrainean Odesa, apar informații despre un atac asupra unui alt oraș portuar, Mikolaiv. Anton Herashchenko, un consilier al ministrului ucrainean de interne, a declarat ca autoritațile locale au raportat mai multe atacuri cu rachete…