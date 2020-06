Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a finalizat evaluarea cererilor de finanțare depuse in cadrul Programului National „Casa Verde Fotovoltaice”, declarand in total 12.718 solicitari eligibile pentru finantare. Listele finale vor fi publicate in cursul zilei de astazi pe site-ul instituției, www.afm.ro.…

- Administrația Fondului pentru Mediu nu a publicat pana la finalul lunii mai, cum promisese, listele finale ale celor care vor beneficia de finanțare pentru a-și instala sisteme fotovoltaice, susține Greenpeace, potrivit Mediafax.Deși la mijlocul lunii mai, conform declarațiilor noului președinte…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a aprobat, vineri, alte 84 de dosare de finantare pentru persoane juridice in cadrul Programelor "Rabla" si "Rabla Plus". Din totalul dosarelor avizate, 49 sunt in Programul "Rabla" pentru 99 de autovehicule, iar 35 in Programul "Rabla Plus" pentru 64 de autovehicule…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a aprobat, vineri, alte 84 de dosare de finantare pentru persoane juridice in cadrul Programelor "Rabla" si "Rabla Plus", potrivit Agerpres. Din totalul dosarelor avizate, 49 sunt in Programul "Rabla" pentru 99 de autovehicule, iar 35 in Programul "Rabla…

- Primele liste cu persoanele juridice aprobate in cadrul Programelor "Rabla" si "Rabla Plus" au fost publicate pe site-ul Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM), fiind aprobate in total 70 de dosare, a anuntat institutia, intr-un comunicat transmis, luni, AGERPRES.Potrivit sursei citate,…

- Primele liste cu persoanele juridice aprobate in cadrul Programelor "Rabla" si "Rabla Plus" au fost publicate pe site-ul Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM), fiind aprobate in total 70 de dosare, a anuntat institutia, intr-un comunicat transmis, luni, AGERPRES. Potrivit sursei citate, din numarul…

- Potrivit sursei citate, din numarul total de dosare aprobate, 29 sunt in Programul "Rabla" (pentru 82 de autovehicule), iar 41 in Programul "Rabla Plus" - pentru 78 de autovehicule, dintre care 17 electrice hibride si 61 full electrice. "Ca urmare a aprobarii dosarelor de finantare in sedinta Comitetului…

- RABLA 2020. Potrivit sursei citate, din numarul total de dosare aprobate, 29 sunt in Programul "Rabla" (pentru 82 de autovehicule), iar 41 in Programul "Rabla Plus" - pentru 78 de autovehicule, dintre care 17 electrice hibride si 61 full electrice."Ca urmare a aprobarii dosarelor de finantare…