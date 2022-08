Aflat în vizită la Odesa, Guterres regretă că portul este încă insuficient utilizat Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a deplans vineri, in timpul vizitei efectuate la Odesa (sud), faptul ca acest port ucrainean este inca insuficient utilizat, chiar daca s-a declarat multumit de modul in care se deruleaza exportul de cereale din instalatiile sale, relateaza EFE. Antonio Guterres a sosit vineri la Odesa, in a treia zi a celei de-a doua vizita a sa in Ucraina de la inceputul invaziei ruse la sfarsitul lunii februarie. O inregistrare video postata pe Telegram de catre purtatorul de cuvant al administratiei militare regionale, Serghii Bratciuk, il arata pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Rudenko, adjunctul ministrului rus de Externe, a declarat miercuri ca acordul mediat de Turcia pentru deblocarea exporturilor ucrianene de cereale ucrainene prin porturile de la Marea Neagra ar putea sa eșueze daca obstacolele din calea exporturilor agricole ale Rusiei nu sunt inlaturate rapid,…

- Rusia si Ucraina vor semna vineri dupa-amiaza, la Istanbul, un acord referitor la exporturile de cereale, a anuntat joi seara presedintia turca, transmite AFP. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si secretarul general al ONU, Antonio Guterres, precum si reprezentanti ai Rusiei si Ucrainei vor participa…

- Autoritațile instalate de Rusia in teritoriile separatiste susțin ca au blocat accesul la platformele YouTube și Instagram in regiunea ocupata Herson, din sudul Ucrainei, scrie The Moscow Times . „Am inchis YouTube acum cateva zile”, a afirmat Serghei Moroz, blogger video și purtator de cuvant al administrației…

- Ankara ancheteaza afirmațiile potrivit carora cerealele ucrainene au fost furate de Rusia și expediate in alte țari, inclusiv in Turcia, dar din cercetarile de pana acum nu s-au gasit incarcaturi furate, a declarat joi ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, citat de Reuters.La inceputul acestei…

- ”Luam in serios fiecare reclamatie si le investigam temeinic. Notificam de fiecare data in special partea ucraineana cu privire la rezultat”, a declarat seful diplomatiei turce, Mevlut Cavusoglu, intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau britanic, Liz Truss, la Ankara. Cavusoglu a mai subliniat…

- Miercuri, o delegatie a Ministerului Apararii al Turciei s-a deplasat la Moscova pentru noi discutii menite sa permita exportarea prin Marea Neagra a cerealelor blocate in Ucraina din cauza ofensivei militare ruse, informeaza AFP si Reuters cu referire la Agerpres . „Partile au discutat probleme legate…

- Preocuparile de securitate exprimate de Turcia in opoziția sa fața de cererile de aderare la NATO ale Finlandei și Suediei sunt legitime, a declarat duminica secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in timpul unei vizite in Finlanda. „Acestea sunt preocupari legitime. Este vorba despre terorism,…

- Lipsa de cereale și alimente ca urmare a invaziei ruse in Ucraina ar putea avea consecințe grave la nivel global, existand riscul sa provoace mai multe victime decat razboiul in sine, a declarat ministrul britanic al transportului, Grant Shapps, pentru Sky News . „Sunt preocupat in mod special de situația…