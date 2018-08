Afla ce trebuie sa stii despre promovarea online si promovarea conform GDPR. Profita de pretul de Very Early Bird pana pe 31 august!

Stiri pe aceeasi tema

- Consultanții fiscali spun ca, deși termenul-li­mita pentru aceasta declarație – care poate fi depusa și online- a fost extins, în practica au fost întâmpinate o serie de probleme, scrie ZF. Marți, 31 iulie 2018, este ultima zi în care se poate depune Declarația Unica…

- Romania va avea in curand si pentru prima data o Lege a turismului care va da stabilitate si predictibilitate acestui sector, a declarat ministrul Turismului, Bogdan Trif. Acesta a vorbit tr-un interviu acordat Agerpres despre lipsa fortei de munca calificate din turism si intentiile pe care…

- Omul de afaceri sudanez Joseph Serrousi, care a construit in Romania cel mai mare producator-exportator de confectii pentru barbati, a murit la varsta la 85 de ani. Averea sa, evaluata la peste 36 mil. euro, va fi mostenita de Nora Seroussi, fiica celui care a fost patronul grupului J&R Enterprises,…

- Legea care pedepsește antisemitismul cu inchisoarea a fost adoptata, in timp record și unanimitate de Camera Deputaților. Camera Deputaților a adoptat, intr-o unitate aproape perfecta, proiectul de lege care transforma antisemitismul in infracțiune al deputatului Silviu Vexler. Proiectul a trecut in…

- Televizor smart ieftin – oferte Tendința e in creștere. Se estimeaza ca in 2018 se vor vinde in Romania 1,7 milioane de televizoare, cu 200.000 mai multe decat in anul precedent. Iar tendința pare sa se mute pe televizoarele smart și cu diagonale mai mari. Așadar, romanii nu sunt interesați doar de…

- Un copil din Romania, diagnosticat cu tulburari de spectru autist, urmeaza sa fie tratat cu propriile celule stem recoltate din sangele cordonului ombilical, terapia urmand a avea loc la Duke University Medical...

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, miercuri, ca procedura de extradare din Costa Rica in cazul Elenei Udrea este posibila, chiar daca Romania nu are un tratat bilateral in acest sens. Potrivit ministrului, exista doua cai pe care Ministerul Justiției le poate urma pentru indeplinirea procedurii…

- Promovarea afacerii tale cu ajutorul materialelor personalizate reprezinta o buna metoda prin care te faci cunoscut și apreciat, prin care iți marești portofoliul de clienți sau chiar poți atrage noi parteneri. Crearea unei identitați vizuale puternice pentru compania ta este primul lucru important…