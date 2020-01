Stiri pe aceeasi tema

- Treizeci si patru de militari americani au suferit leziuni cerebrale in urma atacului de la 8 ianuarie cu 22 de rachete al Gardienilor Revolutiei vizand baza aeriana Ain al-Assad in care se aflau, in Irak, un bilant in crestere care a irupt in campania prezidentiala americana, dupa ce Donald Trump a…

- "Din partea populatiei din provincia Kerman, vom plati o recompensa de 3 milioane de dolari cash oricui il va ucide pe Trump", le-a spus colegilor din parlament deputatul Ahmad Hamzeh. Acesta nu a precizat daca este vorba de o decizie luata de conducatorii religiosi ai Iranului de a-l ameninta pe…

- Unsprezece militari americani au fost tratati pentru comotii dupa atacul cu rachete iraniene de pe 8 ianuarie asupra a doua baze irakiene in care erau stationate trupe americane, a anuntat joi armata americana, dupa ce initial a afirmat ca nu s-au inregistrat raniti, relateaza Reuters, citata de Agerpres."Desi…

- Unsprezece militari americani au fost tratati pentru comotii dupa atacul cu rachete iraniene de pe 8 ianuarie asupra a doua baze irakiene in care erau stationate trupe americane, a anuntat joi armata americana, dupa ce initial a afirmat ca nu s-au inregistrat raniti, relateaza Reuters. „Desi niciun…

- Sancțiunile ”imediate” împotriva Teheranului, promise miercuri de președintele american Donald Trump, dupa atacurile iraniene asupra bazelor militare utilizare de americani în Irak, sunt deja în vigoare, a anunțat liderul de la Casa Alba, scrie AFP. ”Este deja…

- Televiziunea de stat, citand un oficial de rang inalt din cadrul Gardienilor Revolutiei, a relevat de asemenea ca Iranul are in vedere alte 100 de tinte in regiune daca Washingtonul recurge la orice represalii. De asemenea, a indicat ca elicoptere americane si echipament militar au fost "grav avariate".…

- Televiziunea de stat iraniana a anuntat miercuri ca cel putin 80 de "teroristi americani" au fost ucisi in atacurile ce au implicat 15 rachete lansate de Teheran asupra unor tinte americane din Irak, adaugand ca niciuna dintre rachete nu a fost interceptata, transmite Reuters,potrivit Agerpres.Citește…

- Iranul a lansat miercuri noaptea un atac cu rachete asupra unor baze irakiene in care se aflau militari americani. ministrul de Externe iranian Javad Zarif aafirmat ca Iranul nu doreste o escaladare a conflictului si ca a luat masuri proportionale de autoaparare.