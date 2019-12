AFI Europe achiziţionează portofoliul de birouri din România al NEPI. Tranzacţie de peste 300 mil. euro AFI Europe achizitioneaza portofoliul de birouri din Romania al NEPI. Tranzactie de peste 300 mil. euro Grupul AFI Europe si fondul de investitii NEPI Rockcastle au anuntat, luni, finalizarea tranzactiei de achizitie a portofoliului de birouri NEPI Rockcastle din Romania. Cu o suprafaţă închiriabilă totală (GLA) de 118.500 metri pătraţi, tranzacţia este estimată la peste 300 milioane euro. În iulie, AFI Europe, grupul care deţine mall-ul AFI Cotroceni, a anunţat că a semnat o scrisoare de intenţie neangajantă pentru achiziţia… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

