- Catalin Ionita este urmarit penal pentru trafic de influenta si fals in declaratii. Procurorii DNA il acuza pe fostul sef al Politiei Romane ca a pretins cedarea cu titlu gratuit a unei suprafete de 4 hectare dintr-un teren de 18 hecatre, ca sa intervina pe langa fnctionari publici.

- Compania de dezvoltare imobiliara AFI Europe, proprietara mallului AFI Palace Cotroceni din Bucuresti, il va numi pe Doron Klein in functia de director executiv al companiei incepand cu luna iulie a acestui an. El conduce operatiunile AFI Europe Cehia si il va inlocui pe David Hay, care a ocupat pozitia…

- Dezvoltatorul de parcuri industriale VGP, controlat de familia milionarului belgian Jan Van Geet, a achiziționat luna trecuta un teren de 23 de hectare in Brașov pentru a construi al treilea sau proiect din Romania, potrivit companiei Dunwell, intermediarul tranzacției. Articolul integral pe CAPITAL…

- Dezvoltatorul are la dispozitie o suprafata de 11.419 mp, teren rezultat din alipirea a mai multor parcele. Corpurile de cladire vor avea o inaltime maxima de 14 metri, cu trei demisoluri (diferenta semnificativa de nivel), parter, doua etaje si un etaj retras. Celalalt proiect face referire tot la…

- Alunecari de versant și de taluzuri au fost semnalate, saptamana trecuta, pe lotul 1 al autostrazii Sebeș-Turda, langa Alba Iulia, pe lotul 4, intre Decea și Turda, dar și pe lotul 3 al autostrazii Oraștie- Sibiu. Constructorii au confirmat apariția alunecarilor, dar au spus ca acestea nu afecteaza…

- TEST. Ești genul familist sau independent? Raspunde la intrebari și afla daca te simți mai bine alaturi de cei dragi sau… singur(a) și ocupandu-te de propria cariera. 1. Daca vezi pe strada un baiat și o fata imbrațișandu-se, ce gandești despre ei? a. Ce draguți sunt! b. Fiecare perioada cu frumusețea…