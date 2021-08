Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au susținut în noaptea de joi pâna vineri ca au luat Kandahar, al doilea oraș ca marime din Afganistan, care va lasa doar capitala Kabul și alte câteva teritorii sub controlul guvernului afgan, potrivit AFP."Kandahar este luat complet. Mujahedinii au ajuns în…

- Statele Unite vor trimite 3.000 de soldați la Kabul pentru a asigura evacuarea unora dintre membrii personalului de la ambasada sa în Afganistan, a declarat joi purtatorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, relateaza AFP.Aceștia se vor alatura celor aproximativ 650 de soldați americani…

- Talibanii au cucerit joi Herat, al treilea oras ca marime al Afganistanului, situat în vestul tarii, o etapa majora în ofensiva lor, la numai câteva ore dupa ce au cucerit orasul Ghazni, la 150 de kilometri sud-vest de Kabul, apropiindu-se periculos de capitala, transmite AFP, potrivit…

- Talibanii au cucerit duminica capitalele provinciilor nordice Kunduz si Sar-e-Pol, care se adauga altor doua capitale regionale preluate în aceasta saptamâna, primele care au cazut în mâinile insurgentilor de la începutul fazei finale a retragerii trupelor straine în…

- Ambasadele americana si britanica la Kabul au acuzat luni talibanii de faptul ca au ”masacrat zeci de civili” ca represalii, in districtul Spin Boldak, situat in sudul Afganistanului, pe care l-au cucerit la 14 iulie, relateaza AFP. ”Aceste crime sunt susceptibile sa constituie crime de razboi.…

- Bilanțul tragic vine pe fondul luptelor sangeroase declanșate de talibani, odata cu inceperea retragerii trupelor internaționale care asigurau stabilitatea țarii, scrie The Guardian . Un numar record de victime printre civili a fost inregistrat in Afganistan in urma luptelor intense din lunile mai și…

- Seful Pentagonului, Lloyd Austin, a cerut presiuni internationale pentru a se ajunge la un acord intre guvernul de la Kabul si talibani, in contextul in care acestia isi extind controlul in Afganistan, relateaza AFP. ”Situatia securitatii in Afganistan necesita o presiune internationala sporita in favoarea…

- In Kunduz, capitala provinciei cu același nume, talibanii au blocat intrarea in oraș, moment similar cu cel din 2015 și 2016, cand atacurile aeriene americane i-au determinat sa se retraga. Afganistanul este atacat Aceasta acțiune apare intr-un moment greu pentru Afganistan. Trupele americane și cele…