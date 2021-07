Afganistan: Talibanii ocupă un post de frontieră cu Turkmenistan Talibanii au declarat vineri ca au ocupat un post de frontiera important cu Turkmenistanul, la câteva ore dupa ce a anunțat capturarea celui mai important post de frontiera cu Iranul, situat în provincia afgana Herat (vest), potrivit AFP.



Purtatorul de cuvânt al Ministerului de Interne, Tareq Arian, a recunoscut ca forțele de securitate afgane au parasit temporar zona și se desfașoara eforturi pentru reluarea postului de frontiera. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au anuntat vineri ca au cucerit Islam Qala, un post de frontiera cu Iranul, cel mai important din Afganistan, situat in provincia Herat (vest), si ca o ofensiva continua in tara, relateaza AFP.

- Rusia a afirmat vineri ca talibanii controleaza cea mai mare parte a frontierei afgane cu Tadjikistanul, indemnand la "retinere" cele doua tabere care se confrunta in Afganistan, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Observam o puternica escaladare a tensiunilor la frontiera tadjico-afgana, talibanii…

- Talibanii au afirmat vineri ca au capturat cel mai important punct de trecere a frontierei de la granita afgano-iraniana, Islam Qala, situat in provincia Herat (vest), in timp ce ofensiva insurgentilor continua in Afganistan, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Punctul de trecere a frontierei Islam…

- Cel putin patru persoane, printre care doi profesori universitari, si-au pierdut viata si alte cateva au fost ranite in explozia unei bombe langa autobuzul in care se aflau sambata la nord de Kabul, potrivit autoritatilor, noteaza AFP .Incidentul a avut in orasul Charikar, capitala provinciei Parwan,…

- Cel putin patru persoane, printre care doi profesori universitari, si-au pierdut viata si alte câteva au fost ranite în explozia unei bombe lânga autobuzul în care se aflau sâmbata la nord de Kabul, potrivit autoritatilor, noteaza AFP citata de Agerpres.Incidentul…

- Cel putin patru persoane, printre care doi profesori universitari, si-au pierdut viata si alte cateva au fost ranite in explozia unei bombe langa autobuzul in care se aflau sambata la nord de Kabul, potrivit autoritatilor, noteaza AFP. Incidentul a avut in orasul Charikar, capitala provinciei…

- Un autobuz a sarit in aer, la Kabul (Afganistan), dupa ce in el a fost detonata o bomba. Patru persoane au murit, doua dintre victime sunt profesori universitari, transmit oficialii. Alte 11 persoane au fost ranite. Nicio grupare nu a revendicat deocamdata atentatul. Cel putin patru persoane, printre…

- Incidentul a avut in orasul Charikar, capitala provinciei Parwan, a declarat presei purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne, Tareq Arian."Patru persoane au fost ucise si 11 au fost ranite", a facut cunoscut purtatorul de cuvant.Abdullah Abdullah, care conduce procesul de pace din tara, a condamnat…