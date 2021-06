Talibanii isi continua cuceririle teritoriale in Afganistan, preluand controlul asupra a inca doua districte, unul din ele de importanta strategica, transmite miercuri agentia dpa, citand surse oficiale.



Dupa doua zile de lupte intense intre talibani si fortele de securitate in districtul Arghanj Khwa, provincia nord-estica Badakshan, militarii au fost fortati sa abandoneze ultimele puncte de control pe care le mai detineau, au precizat consilierii locali Abdullah Naji Nazari si Mahboob-ul Rahman Talaat.



Potrivit consilierilor, districtul are o importanta strategica, fiind…