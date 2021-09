Stiri pe aceeasi tema

- Google a blocat mai multe conturi de email ale membrilor din fostul Guvern din Afganistan, pe motiv ca exista ingrijorari cu privire la posibilele urme digitale lasate de foștii oficiali și de partenerii lor internaționali, relateaza Reuters.

- In ultimul apel intre președintele SUA, Joe Biden, și omologul sau din Afganistan, inainte ca talibanii sa preia controlul asupra țarii, liderii au discutat despre ajutorul militar și strategia politica, dar nici Biden și nici Ashraf Ghani nu au parut conștienți sau pregatiți pentru pericolul imediat…

- Aproximativ 24 de diplomati americani din Afganistan au trimis luna trecuta o telegrama in care il avertizau pe secretarul de stat Antony Blinken in legatura cu riscul caderii capitalei Kabul in mana talibanilor in timp ce trupele americane se retrageau, transmite vineri Reuters citand informatiile…

- Statele Unite îsi vor continua atacurile aeriene împotriva talibanilor în cazul în care acestia îsi continua ofensiva pe care au lansat-o la începutul lui mai în Afganistan, a anunțat seful operatiunilor militare americane în Afganistan, potrivit Reuters…

- Statele Unite au lansat atacuri aeriene in sprijinul fortelor afgane aflate sub presiunea atacurilor talibanilor, in timp ce fortele internationale conduse de SUA isi continua retragerea definitiva din aceasta tara, operatiune prevazuta sa se incheie la sfarsitul lunii august, relateaza Reuters.

- Marea Britanie este dispusa sa colaboreze cu talibanii daca acestia vor ajunge la guvernare in Afganistan, a declarat ministrul britanic al apararii, Ben Wallace. In prezent, luptatorii talibani cuceresc district dupa district și susțin ca dețin controlul asupra unei mari parti a teritoriului afgan,…

- Talibanii au anunțat, joi, ca nu urmaresc obținerea puterii in Afganistan pe cale militara, relateaza Reuters. Anunțul vine in contextul in care violențele s-au accentuat in țara in ultimele luni dupa anunțul retragerii trupelor americane.