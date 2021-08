Afganistan: Talibanii iau Pul-e-Alam, la 50 km sud de Kabul Talibanii au luat vineri orașul Pul-e-Alam, capitala provinciei Logar, situat la doar 50 km sud de Kabul, potrivit lui Saeed Qaribullah Sadat, un consilier provincial, scrie AFP.



"Talibanii controleaza toate facilitațile guvernamentale din Pul-e-Alam (...) Acum au control 100%. În acest moment nu mai exista lupte, a declarat consilierul.

Insurgenții talibani și-au consolidat vineri controlul asupra Afganistanului, cucerind al doilea și al treilea oraș al țarii în timp ce statele occidentale se pregatesc sa trimita trupe pentru a evacua angajații ambasadelor din capitala… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

