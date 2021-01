Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au revendicat responsabilitatea unui atentat cu masina-capcana la o baza militara din provincia Nangarhar in estul Afganistanului care a ucis cel putin 14 soldati sambata, informeaza DPA. Explozia din districtul Shirzad al provinciei a ranit alti patru soldati, potrivit unui consilier…

- De cateva luni, capitala Afganistanului se confrunta cu o recrudescenta a violentelor, in ciuda negocierilor de pace dintre talibani si guvern, care au loc la Doha, din luna septembrie.Tariq Arian, purtator de cuvant al Ministerului de Interne, a declarat ca responsabil de atac sunt "teroristii". Printre…

- Duminica dimineața, explozia unui automobil-capcana la Kabul a provocat moartea a opt persoane și ranirea altor circa 15, au anunțat agențiile de presa citand autoritațile afgane. Imagini difuzate de televiziunea locala arata cel puțin doua automobile in flacari emanand nori groși de fum. Explozia,…

- Saisprezece persoane, printre care doi civili si trei soldati turci, au murit joi, in nord-estul Siriei, in explozia unei masini-capcana la un punct de control din localitatea frontaliera Ras al-Ain, sub control turc, relateaza un ONG citat de AFP. Celelalte 11 persoane care ti-au pierdut viata erau…

- Cel puțin 30 de membri ai forțelor de securitate afgane au fost uciși duminica, in Ghazni, provincial centrala a Afganistanului, de un automobil capcana, care a explodat. Oficialii afgani spun ca numarul victimelor ar putea crește, avand in vedere intensitatea și locul in care s-a produs explozia, relateaza…