Stiri pe aceeasi tema

- "Nu exista niciun contact politic (cu talibanii), nu va exista nicio intelegere, nicio complicitate de niciun fel cu regimul taliban. Nu exista \"talibanism\" soft. Din nefericire, exista o victorie militara (...) a talibanilor in Afganistan si exista acolo un proces politic care se deruleaza de mai…

- "Nu exista niciun contact politic (cu talibanii), nu va exista nicio intelegere, nicio complicitate de niciun fel cu regimul taliban. Nu exista \"talibanism\" soft. Din nefericire, exista o victorie militara (...) a talibanilor in Afganistan si exista acolo un proces politic care se deruleaza de mai…

- Secretarul de stat francez pentru afaceri europene a reiterat joi ca din partea Frantei nu va exista "nicio recunoastere" si "nicio întelegere" pentru regimul taliban de la Kabul si a declarat ca "procesul politic" în curs trebuie continuat, informeaza AFP și…

- Secretarul de stat francez pentru afaceri europene a reiterat joi ca din partea Frantei nu va exista "nicio recunoastere" si "nicio intelegere" pentru regimul taliban de la Kabul si a declarat ca "procesul politic" in curs trebuie continuat, informeaza AFP. "Nu exista niciun contact politic (cu talibanii),…

- Marile companii aeriene redirecționeaza zborurile pentru a evita spațiul aerian din Afganistan dupa ce talibanii au preluat controlul asupra palatului prezidențial din Kabul. Decizia vine pe fondul eforturilor pe care statele occidentale le fac pentru a-și evacua cetațenii. United Airlines, British…

- Fortele armate germane au trimis un avion de transport A400M in Afganistan pentru a ajuta la evacuarea cetatenilor germani si a angajatilor locali afgani, transmite DPA. Avionul a decolat luni de la baza aeriana Wunstorf, din landul Saxonia Inferioara, cu destinatia Kabul. Potrivit unor surse din domeniul…

- Fortele armate germane au trimis un avion de transport A400M in Afganistan pentru a ajuta la evacuarea cetatenilor germani si a angajatilor locali afgani, transmite DPA. Avionul a decolat luni de la baza aeriana Wunstorf, din landul Saxonia Inferioara, cu destinatia Kabul. Potrivit unor surse…

- Franța a anunțat oficial intrarea in cel de al patrulea val al pandemiei de coronavirus. Anunțul a fost facut astazi chiar de premierul Jean Castex, care, dupa un nou Consiliu sanitar de aparare, a prezentat la televiziunea TF1 modul in care se va acționa impotriva pandemiei in lunile urmatoare. Se…