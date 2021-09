Afganistan: Liderul suprem al talibanilor cere noului guvern afgan să vegheze la respectarea shariei Liderul suprem al talibanilor, Hibatullah Akhundzada, a cerut marti noului guvern afgan sa vegheze la respectarea legii islamice Sharia, in primul sau mesaj transmis dupa preluarea puterii de catre islamisti, acum trei saptamani, relateaza AFP.



"Ii asigur pe toti concetatenii nostri ca guvernantii vor munci din greu pentru a asigura respectarea regulilor islamice si a shariei in tara", a declarat acesta, intr-un comunicat facut public in engleza.



Liderul talibanilor, care nu a aparut in public de foarte mult timp si care de altfel apare foarte rar in public, a mai adaugat



