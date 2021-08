Afganistan: Jens Stoltenberg prezidează o reuniune de criză a ambasadorilor statelor NATO Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, va prezida vineri de la ora locala 15:00 (13:00 GMT) o reuniune a ambasadorilor tarilor membre ale Aliantei, dupa decizia SUA de a-si evacua diplomatii si ceilalti cetateni aflati in Afganistan, au indicat pentru AFP doua surse diplomatice. In centrul discutiilor se va afla ''evacuarea'' din Afganistan, a precizat un oficial aliat. Washingtonul a anuntat joi trimiterea a 3.000 de militari pe aeroportul din Kabul pentru a asigura evacuarea unei parti din personalul ambasadei americane in Afganistan, care va fi redus ca urmare a avansului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

