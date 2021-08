Stiri pe aceeasi tema

- Armata americana a anunțat retragerea trupelor speciale marți, moment in care misiunea de 20 de ani in Afganistan s-a incheiat. Plecarea soldaților a fost sarbatorita de catre talibani cu focuri de arma și au transmis un mesaj concis catre intreaga lume. Principalul purtator de cuvant al talibanilor,…

- Infrangerea americanilor, care au parasit Afganistanul in noaptea de luni spre marti, dupa o prezenta de 20 de ani, este o lectie pentru alti invadatori si pentru intreaga lume, a declarat marti un purtator de cuvant al talibanilor.

- Zabihullah Mujahid, purtatorul de cuvant al talibanilor, a declarat marti, la o conferinta de presa, ca afganii nu mai au permisiunea din partea gruparii islamiste de a merge la aeroportul din Kabul, din cauza situatiei haotice de acolo. El a precizat ca multimile de la aeroport ar trebui…

- Zabihullah Mujahid, purtatorul de cuvânt al talibanilor, a declarat marti, la o conferinta de presa, ca afganii nu mai au permisiunea din partea gruparii islamiste de a merge la aeroportul din Kabul, din cauza situatiei haotice de acolo. El a precizat ca nu va fi acceptata prelungirea termenului…

- Intr-un interviu acordat CNN, Muhammed Arif Mustafa, comandantul talibanilor, a asigurat ca „Jihadul nu se va incheia inainte de ziua judecații”. Dupa ce președintele Afganistanului, Ashraf Ghani, a recunoscut victoria talibanilor, care au preluat puterea la Kabul, și a parasit țara – impreuna cu „aliatul”…

- Purtatorul de cuvânt al biroului politic al talibanilor, Mohammad Naeem, a declarat duminica pentru postul de televiziune Al-Jazeera ca razboiul s-a încheiat în Afganistan si ca tipul de guvernare si forma regimului vor fi clare în curând.„Asiguram pe toata…

- Statele Unite au lansat atacuri aeriene in sprijinul fortelor afgane aflate sub presiunea atacurilor talibanilor, in timp ce fortele internationale conduse de SUA isi continua retragerea definitiva din aceasta tara, operatiune prevazuta sa se incheie la sfarsitul lunii august, relateaza Reuters.…