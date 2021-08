Stiri pe aceeasi tema

- Mollahul Abdul Ghani Baradar, cofondator si numarul 2 al talibanilor, a ajuns, sâmbata, la Kabul, pentru discutii privind instaurarea unui nou guvern afgan, transmite news.ro. Baradar se va întâlni cu alti membri ai miscarii si responsabili politici. "El va fi la Kabul pentru…

- Mullahul Abdul Ghani Baradar, cofondator si numarul 2 al miscarii talibane, a revenit marti în Afganistan din Qatar, unde conducea biroul politic al miscarii, a anuntat un purtator de cuvânt, potrivit AFP."O delegatie de nivel înalt condusa de mollahul Baradar a plecat din…

- Conducerea mișcarii talibane a fost mai mereu acoperita de mister. Acum, la revenirea la putere in Afganistan a talibanilor, principalii lideri ai acestui grup islamic radical au fost prezentați in La Libre Belgique, informeaza Hot News.ro. Haibatullah Akhundzada - liderul supremNumit in fruntea talibanilor…

- Rapiditatea impresionanta cu care talibanii au obtinut din nou controlul in Afganistan provine nu doar din forta lor pe teren, ci si din presiunea lor sustinuta pentru negocierea de acorduri si capitulari, noteaza France Presse intr-un comentariu difuzat luni. Insurgentii au aplicat strategia…

- Administratia Joseph Biden a ajuns luni, in cadrul unei intalniri in Qatar, la un acord cu liderii Miscarii talibanilor pentru facilitarea operatiunilor de evacuare desfasurate prin Aeroportul din Kabul,...