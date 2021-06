Stiri pe aceeasi tema

- Atacurile nu au fost revendicate, dar autoritațile au subliniat ca au vizat zone din vestul capitalei unde locuieste o mare parte a comunitatii siite din Afganistan. Aceasta minoritate a constituit in trecut tinta unor grupari precum Statul islamic, au indicat oficialii.Guvernul afgan ii acuza de obicei…

- Cel putin 12 civili afgani au fost ucisi si zece raniti in doua explozii separate cu bomba impotriva a doua autobuze de transport public in capitala Kabul, au informat miercuri oficiali din domeniul securitatii, transmite Reuters. Atacurile au avut loc marti seara in zone din vestul capitalei…

- Atacul a avut loc duminica, intr-o provincie din sudul țarii, potrivit Reuters. Autoritațile au anunțat ca 28 de oameni au fost raniți, printre aceștia aflandu-se mai mulți copii și femei. Atacul nu a fost revendicat, dar autoritațile il atribuie talibanilor. In ultima perioada, violențele s-au intensificat…

- Cel putin doi soldati afgani au fost ucisi si alti 18 raniti intr-o explozie dintr-o baza militara care este situata pe aerodromul din Bagram din provincia Parwan, au anuntat sambata oficiali afgani, relateaza dpa. Doi oficiali locali afgani au declarat pentru dpa ca o bomba a fost detonata…

- Cel putin 12 reprezentanti ai fortelor de securitate afgane au fost ucisi in cursul mai multor atacuri violente in noaptea de luni spre marti, relateaza DPA, citand oficiali afgani. Cel putin opt ofiteri de politie au fost ucisi, iar alti doi raniti in urma unui atac al insurgentilor impotriva unui…

- Talibanii au amenintat vineri cu reluarea ostilitatilor impotriva fortelor straine din Afganistan, daca acestea nu respecta termenul de 1 mai stabilit pentru retragere, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES. Avertismentul talibanilor vine dupa ce joi noul presedinte al SUA Joe Biden a afirmat…

- Cel putin 90 de oameni au fost ucisi in confruntari directe si atacuri teroriste in Afganistan in ultimele 24 de ore, a anuntat vineri un grup independent de monitorizare a razboiului, informeaza Xinhua. ‘In ultimele 24 de ore, echipa noastra a inregistrat 90 de morti, inclusiv opt civili, cinci membri…