Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Joe Biden, urmeaza sa declare miercuri, in discursul sau foarte asteptat privind Afganistanul, ca "a venit momentul sa punem capat celui mai lung razboi al SUA" si "sa readucem trupele americane acasa", relateaza AFP. "Vom continua sa sustinem guvernul afgan" dar "nu…

- Presedintele SUA, Joe Biden (78 de ani), da semne din ce in ce mai dese ca nu face fata functiei pe care o detine. Dupa ce a cazut de trei ori pe scarile avionului prezidential, Biden a aparut dezorientat la un eveniment la Casa Alba. Momentul ciudat a avut loc dupa ce presedintele american…

- Discursul inaugural al celui de-al 46-lea presedinte SUA, Joe Biden, a fost incarcat de apeluri la unitate insa a relevat si atitudinea intransigenta a noului presedinte american fata de cei care au recurs la violente si s-au aratat dispusi sa transforme democratia intr-o vorba goala pentru a-si sustine…

- Presedintele american Joe Biden a pledat miercuri pentru unitate in discursul sau de dupa depunerea juramantului, cerandu-le oamenilor sa aiba "un nou inceput" si sa nu lase politica sa fie un "foc dezlantuit" care provoaca divizare, relateaza dpa. "Pentru a depasi aceste provocari, a ne vindeca…

- BUCURESTI, 20 ian – Sputnik. In discursul sau de ramas bun de la baza Joint Base Andrews, Donald Trump și-a exprimat speranța ca noua administrație Biden-Harris nu va majora impozitele. In timpul campaniei sale electorale, presedintele american i-a avertizat in mod repetat pe alegatorii americani…

- Presedintele in exercitiu Donald Trump a declarat marti ca se va ruga pentru succesul noii administratii in discursul sau de adio, cu o zi inainte ca Joe Biden sa depuna juramantul ca cel de-al 46-lea presedinte al SUA, transmite dpa. "Saptamana aceasta inauguram o noua administratie si ne rugam…

- Investitura este ceremonia oficiala care marcheaza inceputul unei noi presedintii si are loc la Washington D.C. Singurul element obligatoriu este ca presedintele ales sa citeasca juramantul de instalare in functie: „Jur solemn sa indeplinesc cu buna credinta functia de presedinte al Statelor Unite si…

- Președintele ales al SUA, Joe Biden, și-a luat un ramas bun emoționat, cu lacrimi in ochi, de la statul sau natal Delaware, cu o zi inainte de investirea in funcție la Washington, scrie CNN. Potrivit sursei citate, Biden le-a mulțumit susținatorilor sai cu vocea tremuranda uneori și ștergandu-și lacrimile…