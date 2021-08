Diverse afecțiuni au ramas cam prea fara mare importanța in comentariile specialiștilor, in „favoarea” pandemiei. Multe dintre aceste afecțiuni nu doar ca sunt periculoase, ci reprezinta și un semnal de alarma pentru tratarea lor. Cum ar fi durerea de spate. Se spune ca, practic, toți oamenii experimenteaza, cel puțin o data in viața, un episod de durere de spate. Acest episod nu este, in sine, o afecțiune, ci un simptom, o forma de manifestare a altei boli. Poate trece intr-un interval de timp mai lung sau mai scurt, cu sau fara tratament, dar de cele mai multe ori reapare, daca nu este inlaturata…