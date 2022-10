Stiri pe aceeasi tema

- Dosar penal pe numele unui barbat de 52 de ani, la Sanandrei. El este cercetat penal dupa ce a fost prins ca a urcat la volan deși consumase alcool și avea permisul de conducere suspendat. Individul a mai fost prins beat la volan, iar ulterior a fost depistat ca șofa cu permisul de conducere suspendat.

- BOCSA – Azi-noapte, polițiști de la Poliția Orașului Bocșa au reținut pentru 24 de ore, doi barbați de 21 și 29 de ani, ambii din comuna Dognecea, banuiți ca in noaptea de 19 spre 20 august 2022, i-ar fi smuls unui barbat de 43 de ani, din aceeași localitate, lanțul de aur pe care il purta la gat! Aceștia…

- Dosar penal pe numele unui tanar de 31 de ani, la Timișoara. El este cercetat penal dupa ce a talharit o batrana chiar in fața casei in care aceasta locuia. Individul i-a smuls victimei cerceii din urechi și a fugit.

- La data de 30.08.2022, in jurul orei 01:45, polițiștii și jandarmii timișoreni au fost sesizați sa intervina la o altercație intre mai mulți tineri, ce a avut loc in parcarea unei societați comerciale de pe Calea Circumvalațiunii din Timișoara. Ulterior, aceștia s-au urcat in autovehicule, iar la intersecția…

- Mai mulți tineri din Timișoara s-au batut noaptea trecuta și s-au urmarit cu mașinile pe strazile din oraș, pana cand s-au ciocnit intr-o intersecție. Opinia Timișoarei a publicat imagini cu momentul in care aceștia iși cara pumni și picioare. Scenele violente au fost filmate noaptea trecuta in centrul…

- Dosar penal și ordonanța de reținere pentru 24 de ore pe numele unui barbat de 37 de ani, la Timișoara. El este cercetat penal dupa ce a fost prins ca transporta 150 de cartușe cu țigari netimbrate. Barbatul a fost oprit in trafic de polițiștii de la rutiera.

- Politistii aradeni au intocmit un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa in cazul copilului care a cazut de la etaj, sambata seara, in interiorul unui mall. Inspectoratul de Politie Judetean Arad a transmis, duminica dimineata, ca micutul are un an si patru luni si se afla in mall impreuna…