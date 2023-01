Stiri pe aceeasi tema

Capitala si judetele Cluj si Timis conduc clasamentul celor mai mari salarii medii nete din economia locala, dupa cum arata datele de la Institutul National de Statistica (INS), centralizate de Ziarul Financiar, citat de Mediafax.

Semnal de alarma. Numarul de insolvente din Romania in 2023 va fi cu 20% mai mare decat in ultimul an de normalitate, 2019. La nivel global, cresterea e estimata la doar 2%.

Agentia Nationala de Transplant anunta efectuarea cu succes a unui transplat de ficat unei romance in varsta de 65 de ani, aflata in stare critica, datorita acordului in acest sens dintre Romania si Bulgaria

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va prezenta, incepand de marti, serviciile pe care le ofera contribuabililor, in colaborare cu universitatile de prestigiu din Romania, conform unui comunicat al institutiei, informeaza Agerpres.

Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate in Romania a crescut, in primele noua luni din 2022, cu 32,6%, comparativ cu perioada similara din 2021, la 5.523 de unitati, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC).

Liderul PSD Marcel Ciolacu a afirmat, sambata la Bacau, ca solutia ar fi renuntarea la cota unica si impozitarea progresiva, insa inainte de toate trebuie digitalizata Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF).

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) anunta, miercuri seara, ca persoanele fizice care sosesc sau pleaca din Romania pentru o perioada ce depaseste in total 183 de zile trebuie sa depuna documente pentru stabilirea rezidentei fiscale.