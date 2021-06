Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" SA a lansat licitatii in valoare de 13,5 milioane lei, din fonduri de la bugetul de stat, pentru lucrari de intretinere si reparatii la linii si instalatii, in vederea ridicarii restrictiilor de viteza pe raza regionalelor CF Bucuresti, Timisoara, Brasov si…

- Profitul net pe anul fiscal trecut al producatorului de material rulant din judetul Iasi a scazut usor fata de rezultatul din exercitiul financiar 2019, la fel si numarul oamenilor care lucreaza in fabrica. Conform indicatorilor din situatia financiara anuala, Electroputere VFU Pascani, membru al Grampet…

- Universitatea de Științele Vieții ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași (fosta USAMV) va oferi granturi de peste 1,3 milioane euro studenților care vor sa demareze propriul business. Toate acestea vor fi posibile deoarece, dintr-o competiție stransa in care s-au depus 351 cereri de finanțare cu o valoare…

- Grupul Farmexim / Help Net, parte a Phoenix Group, a realizat anul trecut o cifra de afaceri de 734,2 milioane euro, in crestere de 12% fata de anul precedent, conform news.ro ”Grupul Farmexim / Help Net, parte a Phoenix Group, a contribuit pozitiv la rezultatele bune ale concernului german,…

- Toate județele din Romania se afla in zona verde din punct de vedere al epidemiei. Rata de infectare Covid-19 nu depașește 1,5 in niciun județ din țara. Cel mai mare indice de infectare Covid-19 este in București, Capitala avand o incidența de 1,49 a cazurilor la mia de locuitori in ultimele 14 zile.…

- In anul 2020, ProdLacta a inregistrat un profit de 1,6 milioane lei si venituri totale de 99,12 milioane lei. Exportul a avut o valoare de 24,84 milioane lei. In anul 2020, compania a pus in functiune investitii de 3,8 milioane lei. La 31 decembrie 2020 au ramas investitii in curs in valoare de 8,59…

- Social-democratii critica PNL si USR PLUS pentru ca se cearta pe functii si pe bani, fara a reusi sa adopte bugetele pentru orasele Bucuresti, Iasi si Bacau, fapt pentru care peste 2,5 milioane de romani sunt afectati de scandalul intre cele doua partide aflate la guvernare.