Stiri pe aceeasi tema

- Stadiul fizic al lucrarilor la Drumul Expres Braila – Galați a crescut la 57%, dupa ce multe luni stagnase la 30%. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a prezentat miercuri imagini noi de pe șoseaua de aproape 11 kilometri construita de firmele lui Dorinel Umbrarescu.…

- Spedition UMB, firma fanion a lui Dorinel Umbrarescu, a trecut pragul de 2,1 miliarde lei afaceri in 2022, in creștere cu 61% in comparație cu 2021, potrivit datelor publicate la Ministerul Finanțelor, scrie economedia.ro. Potrivit datelor financiare publicate la Ministerul Finanțelor, Spedition UMB…

- Asociatia Pro Infrastructura a sustinut, miercuri, ca progresul fizic pe primul lot din Autostrada A7 este de 8-10-, ceea ce inseamna ca, in mod cert, termenul contractual, aprilie 2024, va fi depasit. "Progresul fizic se invarte in jurul cifrei de 8-, poate spre 10- cu multa indulgenta. Asta pe un…

- Firmele lui Dorinel Umbrarescu au inceput lucrul și pe lotul Saucești-Trifești din sectorul Bacau-Pașcani al Autostrazii A7 Moldova. Roman TV a publicat imagini cu utilajele constructorului bacauan pe șantier. Pentru cei 30,3 km ai lotului 1 al sectorului de autostrada Bacau-Pașcani (Saucești-Trifești),…

- Un tanar din Hunedoara a fost surprins de politisti conducand joi, sub influenta drogurilor, pe A1 cu 178 de kilometri/ora, pe o portiune de drum unde viteza maxima admisa este de 130 de kilometri/ora

- Firmele omului de afaceri Dorinel Umbrarescu au turnat deja primii kilometri de asfalt pe Autostrada A7 Moldova, a anunțat Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor. „Evoluție spectaculoasa a șantierului Autostrazii Buzau – Focșani (82,4 km) la aproape 2 luni de la inceperea lucrarilor! Au fost așternuți…

- „Executia la Minsterul Transporturilor va fi dubla fata de acum doi ani, 28 de miliarde. Faptul ca noi anul trecut am semnat contracte de peste 10 miliarde de euro, pentru a da front de lucru pentru urmatorii ani, se va vedea in anii urmatori. In momentul in care semnezi aceste contracte ai nevoie de…

- Producatorul german de vaccinuri BioNTech intentioneaza sa cheltuiasca cu pana la un miliard de euro (1,1 miliarde de dolari) mai mult pe activitati de cercetare-dezvoltare (R&D) anul acesta, transmit Xinhua si Reuters. De asemenea, compania va rascumpara actiuni de pana la 500 milioane de dolari in…