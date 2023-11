Afacerile controversate ale primarului Florin Petre din Crevedia

In comuna Crevedia, un mic colț de țara strabatut de praf și noroi, se desfașoara o poveste plina de controverse, unde primarul Florin Petre pare sa fie protagonistul principal al unor acțiuni ce ridica semne de intrebare cu privire la etica și legalitatea lor. Incalcarea normelor in construcții In centrul atenției se afla terenurile deținute de primarul Florin Petre, care a construit spații comerciale la doar 13 metri de stația GPL, in ciuda faptului ca legea impunea o distanța de minim 40 de metri. Cu doua terenuri in proprietate, situate intre ele o stație GPL construita cu zece ani in urma,…