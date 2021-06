Afaceri imobiliare sau incompetență? Ruinarea voită a unei clădiri din Carei Va place cum sunt protejate cladirile cu arhitectura deosebita din Carei? O cladire a Consiliului Județean aflata peste drum de Liceul Tehnologic Iuliu Maniu. Aici funcționau mai demult cabinete medicale. Am semnalat constant gradul de degradare al cladirii din imagine. Toata lumea se face ca nu observa, toți factorii decizionali iau poziția ghiocel și semneaza mai departe un stat de plata care le permite sa iși incaseze netulburați un salariu deloc de neglijat. Inițial a fost vorba doar de o mica spartura in acoperișul cladirii. Evident ca in lipsa oricarei intervenții spartura s-a dezvoltat… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Nu sunt fotogenic. Eu sunt milițian, nu am vorbele la mine, vedeți cum vorbesc…” In felul acesta și-a scuzat refuzul de a acorda presei un interviu consilierul județean Ioan Cheudan, intrebat fiind daca i se pare firesc sa incaseze cateva mii de lei in fiecare luna pentru faptul ca participa la o singura…

- Consilierii județeni ai PSD solicita scaderea prețului la gunoiul menajer in toate localitațile din județul Alba, odata cu redeschiderea depozitului ecologic de gunoi de la Galda de Jos, in contextul in care creșterile masive din ultimii ani s-au realizat ca urmare a transportarii acestuia la depozite…

- Municipiul Carei are 5, CINCI, consilieri județeni. In municipiul Carei avem o cladire deținuta de Consiliul Județean Satu Mare care este lasata in paragina deși este una reprezentativa pentru oraș. NICIUNUL dintre cei 5 consilieri județeni careieni nu a luat atitudine pentru starea in care este lasata…

- Godzsa Zsolt-Tiberiu și Maria Eva Marginean sunt noii consilieri ai Consiliului Județean (CJ) Satu Mare. Cei doi consilieri județeni au depus juramantul in fața colegilor in ședința ordinara de astazi, 23 aprilie, fiind declarați supleanți pe lista de consilieri județeni ai UDMR. Cei doi consilieri…

- Consilierii județeni ai PSD Alba propune realizarea unui centru de radioterapie in cadrul Spitalului Județean de Urgența Alba Iulia. Unul dintre aceștia, Corneliu Mureșan, a spus ca proiectul a fost propus Consiliului Județean și ca cel mai probabil va fi votat de toți consilierii, indiferent de partid.…

- Comunicat de presa PSD Alba| Amendament pentru inființarea primului centru de radioterapie in Alba, depus de consilierii județeni ai PSD Consilierii județeni ai PSD Alba vor depune un amendament asupra proiectului bugetului Consiliului Județean pe anul 2021 pentru inființarea primului centru de radioterapie…

- In cadrul unei ședințe ordinare a Consiliului Județean (CJ) Neamț, ce a avut loc astazi, 17 martie, consilierii județeni au aprobat, cu unanimitate de voturi, incetarea mandatelor a trei colegi: Catalin Chiței, Ioan Meraru și Florin Zaharia care, din motive diferite, și-au depus demisiile. Locul lui…

- Oamenii de afaceri din judetul Timis au propus mai multe solutii la problemele fiscale generate de pandemie, masurile sustinute de Consiliul de Strategie si Consiliere Economica (CSCE) al Consiliului Judetean (CJ) Timis urmand sa fie luate pe perioada carantinarii unei localitati, a anuntat, joi,…