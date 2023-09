Afaceri din Constanta: O noua companie intra pe piata industriei restaurantelor de la malul marii

Stiri pe aceeasi tema

- O noua firma a fost inmatriculata la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta.Turkish Delight Gold SRL are sediul social in municipiul Constanta, Bulevardul 1 Mai, nr. 1 si va activa in domeniul fabricarii produselor de brutarie si a produselor fainoase.Capitalul social…

- Piața hoteliera din Bucuresti continua sa fie atractiva pentru operatorii hotelieri internaționali care doresc sa se extinda in Europa Centrala și de Est (ECE). Bucureștiul s-a plasat pe poziția 5 din 20 de orașe din CEE din punct de vedere al interesului principalilor operatori de a investi in perioada…

- Societatea Praktiker Electrica SRL a fost inmatriculata la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta in baza cererii nr. 80625 din data de 18.07.2023.Sediul social al firmei este in municipiul Constanta, Aurel Vlaicu, nr. 125, camera 14, etaj 2, judetul Constanta iar…

- Ziarul de Iasi anunta pe pagina online ca Dan Fiterman, unul dintre proprietarii grupului de firme care-i poarta numele, intra pe piata media din Iasi, urmand ca de la 1 septembrie sa detina compania care va edita “Ziarul de Iasi”. “Societatea are nevoie de o presa sanatoasa, asa cum are nevoie de oameni…

- Potrivit unor surse, victima ar fi Gheorghe Stoica, de 69 de ani, socrul avocatului Vlad Alexandru Bodnariuk. Facem precizarea ca am incercat sa obtinem puncte de vedere de la familia indoliata, cu privire la tragicul eveniment, insa demersul nostru nu a fost posibil. Ancheta penala este continuata…

- Compania europeana KIVI , cunoscuta pentru dezvoltarea și producția de smart-televizoare, și-a facut intrarea pe piața din Moldova. Aceste produse ocupa poziții solide in segmentul de preț mediu, oferind consumatorilor tehnologii moderne de divertisment la un preț just.

- Compania de tehnologie rinf.tech a deschis al treilea birou, in Romania. Noul sediu este situat in Cluj Business Campus din Cluj-Napoca. Compania este in plina expansiune, cu 100 de pozitii deschise pe piata IT.

- Asociatia Barza Viezure Manz a semnat un contract, prin cumparare directa.Informatiile privind cumpararea directa au fost publicate pe platforma Licitatie Publica.ro, la data de 14 iunie 2023.Obiectul achizitiei il reprezinta "Cinema la malul marii". Asociatia cumpara pachet inchiriere ecran proiectie,…