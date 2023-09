Afaceri Constanta: Societatea Ral Lens, infiintata la Valu lui Traian. Cine este fondator

Stiri pe aceeasi tema

- In baza cererii nr. 84410 din data de 07.08.2023 si a actelor doveditoare depuse, a fost dispusa autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea profesionistului EVA BIO TECH S.R.L.. Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial societatea are sediul social in orasul Techirghiol, strada…

- In baza cererii nr. 80630 din data de 18.07.2023 si a actelor doveditoare depuse, a fost dispusa autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea profesionistului MUSE MARKET S.R.L.. Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial societatea are sediul social in municipiul Constanta, Intrarea…

- In baza cererii nr. 81472 din data de 24.07.2023si a actelor doveditoare depuse, a fost dispusa autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea profesionistului MAIR TRANS TRUCK S.R.L.. Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial societatea are sediul social in comuna Cumpana, Aleea Brandusei,…

- In baza cererii nr. 74601 din data de 27.06.2023 si a actelor doveditoare depuse, a fost dispusa autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea profesionistului CITY CLEVER EVENTS S.R.L.. Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial societatea are sediul social in municipiul Constanta,…

- In baza cererii nr. 71911 din data de 16.06.2023 si a actelor doveditoare depuse, a fost dispusa autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea profesionistului DTR DESIGN S.R.L.. Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial societatea are sediul social in satul Valu lui Traian, comuna…

- In baza cererii nr. 71549 din data de 16.06.2023 si a actelor doveditoare depuse, a fost dispusa autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea profesionistului : PRETURI REDUSE ECOM S.R.L.. Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial societatea are sediul social in localitatea Murfatlar,…

- In baza cererii nr. 55320 din data de 08.06.2023 si a actelor doveditoare depuse, a fost dispusa autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea profesionistului : SAMIVIAL S.R.L.. Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial societatea are sediul social in orasul Navodari, Aleea Brotaceilor…

- In baza cererii nr. 49827 din data de 24.05.2023 si a actelor doveditoare depuse, a fost dispusa autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea profesionistului : ROMBTECH S.R.L.. Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial societatea are sediul social in: localitatea Techirghiol, orasul…