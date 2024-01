Afacerea ta în sectorul industrial și-a încheiat activitatea? Iată la ce sancțiuni poate fi supusă fără un bilanț de mediu! Afacerea ta in sectorul industrial și-a incheiat activitatea? Iata la ce sancțiuni poate fi supusa fara un bilanț de mediu! Un bilanț de mediu are rolul de a evalua și gestiona efectele unei activitați asupra mediului inconjurator. Afacerile care iși incheie activitatea, se transfera sau dau faliment ar trebui sa faca un bilanț de mediu pentru a evalua și comunica consecințele lor asupra factorilor de mediu. Aceasta abordare este adesea ceruta de legislația de mediu și ajuta la identificarea riscurilor potențiale, asigurand conformitatea cu reglementarile legale. Citește in continuare ce fel… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

