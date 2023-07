Frații Simion și Teofil Mureșan, care dețin printre altele domeniul viticol (unde se produce vin de clasa sub marca Issa), restaurantul Sarea-n Bucate și locația Biniște și Cai, toate situate in zona salinei Turda, s-au lansat intr-o afacerea de calibru, respectiv construirea unor minicentrale nucleare in estul Europei, cu sprijin american și implicarea Statului Roman. [...] Articolul Afacerea nucleara a fraților care dețin, printre altele, și domeniul viticol de la Turda apare prima data in TurdaNews .