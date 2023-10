Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda faptului ca economia nu prea merge, iar mulți romani o duc foarte greu, cine are idei bune de afaceri poate prospera. Care este afacerea inedita cu care doi romani au dat lovitura. Au fost colegi de banca, iar acum vand produse iubite de toata lumea. Doi foști colegi de banca au dat lovitura…

- Anchetatorii din Iasi efectueaza, marti, 121 de perchezitii domiciliare in 23 de judete si in Bucuresti, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat si efectuarea de operatiuni cu produse stiind ca acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive,…

- Experienta inedita pentru copii si parinti, in judetul Iasi. Cu totii au avut ocazia sa devina apicultori pentru o zi si sa vada cum se produce mierea si cum traiesc albinele. Astfel, vizitatorii au mers la stupi, iar cei mici s-au dovedit a fi chiar mai curajosi decat adultii, au pus intrebari si au…

- Elevii olimpici romani care au obținut locul I pe națiuni și patru medalii la Olimpiada Internaționala de Geografie din Indonezia s-au intors acasa. Școala ieșeana de geografie și-a reconfirmat performanțele și in acest an. Doi dintre premianți sunt din Iași. Este vorba despre Daniel Hanganu, medaliat…

- Un zbor care ar fi trebuit sa ofere doar o calatorie placuta și sigura s-a transformat intr-un coșmar pentru pasagerii care se aflau la bordul aeronavei care zbura pe ruta Londra – Iași. Un incident nefericit a avut loc in timpul zborului, perturband intreaga experiența de calatorie a zeci de oameni…

- Cura cu drojdie de bere. Atunci cand ești bolnav sau te simti obosit, un remediu natural extrem de eficient este drojdia de bere. Este foarte buna, nu doar pentru revigorarea sși detoxifierea organismului, ci și pentru tratarea a numeroase boli. Drojdia de bere conține aproape toata gama de aminoacizi…

- O femeie de 28 de ani a ajuns, miercuri seara, la Spitalul Sf. Spiridon din Iași, cu o fractura de femur stang. Femeia era gravida in 40 de saptamani și a cazut in curtea casei sale.„In UPU, in roșu, a fost o pacienta de 28 ani, C.V.E., adusa de echipajul EPA (la ora 21.03) de la domiciliu (din loc.…

- Se afla in nordul țarii, la confluența raurilor Dorna și Bistrița, in una dintre cele mai frumoase depresiuni din Carpații Orientali. I se mai spune și Țara Dornelor. Foarte mulți romani care au boli de inima ajung in regiune pentru a se trata de afecțiunile de care sufera, la recomandarea medicilor.…