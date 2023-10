Afacerea care îi aduce venituri sigure lui Șerban Huidu în afara televiziunii: ”Am făcut niște case” De 23 de ani in spatele ”Cronicii carcotașilor”, chiar și in anii cand nu s-a aflat la pupitrul de prezentator, emisiunea de satira s-a dovedit și o afacere bunp pentru Șerban Huidu. Chiar daca nu se mai bucura de audiențele din urma cu doua decenii, de pe urma ”Cronicuței” de la Prima TV prezentatorul a facut ceva bani. Fonduri financiare pe care le-a investit in imobiliare, domeniul ce-i confera un viitor financiar mult mai stabil decat o eventuala pensie. Huidu (47 de ani) a recunoscut ca are și alte venituri pe langa cele din televiziune de pe urma caselor pe care le-a construit. Șerban Huidu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- S-a aflat care este afacerea din care Serban Huidu castiga sume frumoase. In ce si-a investit banii „carcotasul”, de fapt. Este afacerea momentului in Romania, astfel ca nu mai exista om de afaceri serios daca nu are investiții in acest doemniu. Din ce face Șerban Huidu bani frumoși Șerban Huidu, ca…

- Prima reacție a lui Florin Dumitrescu dupa ce Antena 1 l-a dat afara de la „Chefi la cuțite” Continue reading Prima reacție a lui Florin Dumitrescu dupa ce Antena 1 l-a dat afara de la „Chefi la cuțite” at Tabu.

- Doua proiecte transfrontaliere din zona de vest a Romaniei vor primi 14 milioane de euro, fonduri europene nerambursabile. Banii vor fi investiți in domeniul managementului situațiilor de urgența și dezvoltarea infrastructurii medicale in zona de granița. In cadrul celei de-a treia reuniuni a Comitetului…

- Alin Simoiu este una dintre cele 10 ispite masculine din sezonul 7 al emisiunii Insula Iubirii de la Antena 1. Tanarul in varsta de 29 de ani a ales sa se inscrie la emisiune la indemnul prietenilor sai și a venit pregatit sa iși indeplineasca cat mai bine rolul pe care il are. Iata cine […] The post…

- Gigi Becali a lansat amenințarea cu cateva zile inaintea partidei Nordsjaelland – FCSB și le-a transmis jucatorilor ca in cazul unui eșec va face curațenie la echipa și va reduce costurile. Cel mai scump fotbalist din lot este Vlad Chiricheș. Și tocmai el a facut greșeala de unde a inceput prabușirea…

- In cautarea unor modalitați rapide și eficiente de a-ți imbunatați situația financiara, tot mai mulți aspiranți la succes iși indreapta atenția catre oportunitați de afaceri inovatoare. Un concept care a atras atenția și a starnit interesul in randul potențialilor antreprenori este acela al unei afaceri…

- DURERE… Un tanar din Vaslui și-a gasit sfarșitul intr-un teribil accident, petrecut in urma cu cateva zile in Italia. Barbatul se numește Mihai Hogaș, era casatorit și avea o fetița de șapte ani. „Acum o luna așa era chipul tau, frațiorul nostru scump. Dragul nostru, acum acest chip și acest zambet…

- A fost manechin, iar mai apoi europarlamentar și deși e mama a trei copii, Elena Basescu nu pare sa aiba limite atunci cand vine vorba de ambiții profesionale. Fiica cea mica a fostului președinte Traian Basescu nu se teme sa testeze meserii noi, așa ca, recent, a devenit reporter de teren, muncind,…